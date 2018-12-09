Российская инспекция прибыла в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха

В воскресенье утром на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх прибыли российские специалисты в области авиационной безопасности, которые в понедельник начнут инспекцию в аэропортах этих городов, заявили источники, близкие к египетскому министерству гражданской авиации.

«Прибыли сегодня утром. Завтра начинают инспектировать аэропорты», – передает РИА «Новости» слова источника.

Он пояснил, что в курортных городах будут работать две группы параллельно. Инспекция закончится 16 декабря.

«Это большие группы. Надеемся, что это последняя проверка перед открытием рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх», – заключил источник.

В апреле впервые за 2,5 года в Москву прилетел рейс из Каира. Его выполнил лайнер «Аэрофлота». Перед этим первый рейс за 2,5 года прибыл из России в Каир.

Авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом до сих пор не открыто.

Отмена авиасообщения между двумя странами произошла после крушения российского самолета А-321 31 октября 2015 года.