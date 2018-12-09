В Армении стартовали внеочередные выборы в парламент

Досрочные парламентские выборы проходят в Армении, голосование идет в соответствии с законом, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина, которая следит за ходом голосования по приглашению Центризбиркома Армении.

«Голосование пока идет нормально, в соответствии с законом. <...> Мы были на открытии избирательного участка в Ереване, все произошло в соответствии с законом. Избирательные участки оборудованы средствами для считывания документов избирателей, электроника работает исправно», – цитирует Гришину ТАСС.

Также она посетила еще семь участков, на которых находятся от одного до трех наблюдателей от разных партий.

В Ереване в воскресенье плохая погода – идет мелкий дождь, небо затянуто тучами. Утром жители города неохотно приходили на участки. По данным ЦИК Армении, по состоянию на 11.00 (10.00 мск) явка составила 7,76%. Но к обеду активность избирателей стала расти.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на брифинге заявил, что в ходе предвыборной кампании административный ресурс не использовался.

«Но если об этом станет известно, или такие разговоры будут доказаны, то все виновные понесут наказание», – сказал он.

Напомним, внеочередные выборы в Национальное собрание (парламент) были назначены после того, как армянский президент Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента страны. Это связано с тем, что парламент не смог избрать премьера.

В выборах участвуют девять партий и два блока.

И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявлял, что в будущем возможен переход от парламентской к президентской форме правления в стране.