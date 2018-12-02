Пашинян допустил возврат Армении к президентской форме правления

И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что в будущем возможен переход от парламентской к президентской форме правления в стране.

«Если мы убедимся в необходимости замены парламентской формы правления президентской, то нас ничего не сковывает, и мы, с вашего согласия, это сделаем», – сказал Пашинян на предвыборном митинге блока «Мой шаг», передает ТАСС.

Он добавил, что некоторые пункты в Конституции «точно надо изменить». В частности, позицию, что министром или депутатом может стать тот гражданин Армении, последние четыре года проживавший в республике.

«Если в случае с парламентариями такой подход оправдан, то в случае с министрами это не дает привлекать потенциал диаспоры», – пояснил он.

1 ноября армянский президент Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента страны, досрочные выборы назначены на 9 декабря.

В Армении в 2015 году была проведена конституционная реформа – президентская форма правления была заменена на парламентскую.