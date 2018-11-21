Трамп заявил о нежелании получать «помощь России» на выборах

Глава американского государства Дональд Трамп оценил ход расследования якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в президентские выборы в США.

Трамп «очень доволен тем, что читает» по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, так как «никакого сговора не было», передает РИА «Новости».

«Последнее, что мне хочется – это помощи России в ходе кампании», – приводит его слова ТАСС.

Президент США предложил «спросить Хиллари Клинтон про Россию».

«Спросите, потому что она финансировала фальшивое досье, для которого, я так понимаю, они пытались получить какую-то информацию и помощь от России», – заявил Трамп, назвав расследование «очень односторонней ситуацией».

«Согласно всем докладам, которые мы видели, и по словам всех, с кем я говорил, сам я их не читал, не было абсолютно никакого сговора», – подчеркнул он.

Напомним, появились сведения о скорой кульминации расследования Мюллера.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что работа Мюллера по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы не выдерживает критики.