Нарышкин высказался по поводу «басен» о российской разведке за рубежом

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал заявления западных политиков о якобы парализованной работе российской разведки за рубежом и призвал не верить этим басням.

«Не верьте басням. Все хорошо. Народ России может быть спокоен», – сказал он РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждала, что проведенная западными странами в связи с «делом Скрипалей» высылка «сотрудников российских разведслужб» якобы «существенно подорвала разведвозможности России на ближайшие годы».

Кроме того, в пятницу руководитель чешской Службы безопасности и информации (контрразведка) Михал Коуделка заявил, СБИ якобы удалось «успешно ликвидировать разведсеть одной из российских разведывательных служб», которая, как он утверждал, действовала на территории республики, и «полностью парализовать» ее работу.

Комментируя высылку российских дипломатов по обвинению в разведдеятельности, Нарышкин выразил сожаление этим фактом. Он отметил, что дипломатический корпус сократился, и это вредит всем сторонам. «Это вредно и одной и другой стороне, потому что Россия ответила так же», – сказал он.

Ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрин объявил о высылке из страны российского дипломата по подозрению в разведдеятельности. Москва пообещала отреагировать на основе принципа взаимности.

Также Нарышкин заявил, что российские и американские спецслужбы не скрывают друг от друга никакой информации касаемо противодействию терроризму. «Идет действительно активный обмен оперативной разведывательной информацией по антитеррористической тематике», – отметил он, подчеркнув, что Россия и США понимают «общее зло», с которым нужно бороться вместе.