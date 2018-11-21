Силуанов рассказал, от чего «колбасило» экономику России

Экономику России в данный момент гораздо меньше «колбасит» от влияния внешних факторов, в том числе от изменения ситуации с ценами на нефть, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на сессии «Экономика роста» съезда партии «Единая Россия».

Силуанов напомнил, что ранее российскую экономику «колбасило от изменения цен на нефть»; это приводило «к изменениям уровня курсовых соотношений, изменению инфляции», передает ТАСС.

В данный момент эта зависимость «есть, но совершенно на других качественных уровнях».

«Изменение цен на нефть, изменение внешних условий мы замечаем гораздо меньше, чем все это было три года назад», – сказал вице-премьер.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев подвел экономические итоги 2018 года.

Напомним, в субботу, 8 декабря, пройдет съезд партии «Единая Россия»; сообщалось, что глава государства Владимир Путин примет участие в этом мероприятии.

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции.

В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.