Медведев подвел экономические итоги года

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что уходящий год стал вполне позитивным для российской экономики, несмотря на то, что внешние шоки сохраняются, а цены на нефть непредсказуемы и волатильны.

В первую очередь премьер отметил, что «впервые за несколько лет (в России) будет профицитный бюджет». «Это говорит о том, что мы правильно распределились с доходами», – добавил глава кабмина.

Также премьер сообщил, что инфляция в России по итогам 2018 года составит около 3,5%, что укладывается в таргет. «Помимо профицита не могу не отметить низкую инфляцию. Это вообще достижение последнего времени. И в этом году, по всей вероятности, мы выйдем на цифру в 3,5%. В любом случае мы укладываемся в те 4% контрольные, которые мы для себя определили несколько лет назад», – заявил Медведев, передает РИА «Новости».

По его словам, темпы роста за 10 месяцев 2018 года составляют около 1,7%. «Цифра не велика, но рост продолжается и примерно соответствует тому, что есть в европейских странах. Чтобы развиваться дальше, нам нужны другие темпы роста, что и обозначено в указе президента. Мы исходим из того, что к 20-му году будем стремиться выйти на показатель порядка 2%, а к 21-му – 3%. Хотя надо признать, что из-за большой торговой войны, которая развернулась в мире, темпы роста мировые тоже упали», – отметил премьер.

Также Медведев заметил, что экономика России имеет запас прочности из-за консервативности прогнозов по цене на нефть.

«Совсем недавно мы встречались на площадке Евразийского союза, я говорю: слушайте, правильно сделали, когда максимально консервативную цифру по нефти заложили. Мы сейчас все пересматриваем вниз для того, чтобы экономика имела запас прочности. Вот наша экономика – она имеет запас прочности благодаря этим решениям», – сказал Медведев.