Лондон решил ограничить «пространство для маневра» Абрамовичу и Усманову

Британские спецслужбы собрались усилить давление на шестерых российских предпринимателей, которые, по мнению Лондона, близки к властям России, сообщили источники в разведке Великобритании.

Список представлен главе британского правительства Терезе Мэй. В список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

Великобритания хочет ограничить их «пространство для маневра», бизнес и возможности для свободного передвижения по Европе, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Данные меры газета связывает с инцидентом в Солсбери.