США заявили о готовности вводить санкции против «ближнего круга» Путина

Белый дом готов вводить санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц, заявил помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли, который курирует финансовую разведку и противодействие финансированию терроризма.

По его словам, «сущность российского злонамеренного поведения неприемлема», США намерены «навязывать невероятные издержки и последствия ближнему кругу президента Путина».

Биллингсли считает, что Москва «осознала» серьезность настроя США и готовность Вашингтона к «решительным» действиям, передает ТАСС.

Биллингсли напомнил о санкциях против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Он заявил, что некоторые банки России нарушают санкции СБ ООН против КНДР.

Представитель минфина США признал, что против Москвы нельзя использовать методы, которые были задействованы против Ирана и КНДР, так как Россия «хорошо интегрирована в мировую экономику», США приходится использовать «точечные методы».