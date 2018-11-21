Стрелков заявил, что Прилепин «никогда не воевал» в Донбассе

Экс-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков заявил, что писатель Захар Прилепин никогда не воевал в Донбассе, а занимался самопиаром и пиаром Александра Захарченко.

«Надо начать с того, что Захар Прилепин никогда на Донбассе не воевал. Он занимался самопиаром и пиаром Александра Захарченко, мягко говоря, не безвозмездно», – заявил Стрелков в эфире НСН.

Стрелков отметил, что Прилепин доставил определенное количество гуманитарной помощи в подразделения ДНР.

«Но воевать Захар Прилепин не воевал. Хотя бы потому, что активные боевые действия закончились задолго до того, как он туда приехал. А пока шли, он туда даже не пытался направиться. Да и все его так называемые «съемки с передовой» многократно разоблачались людьми, которые находились непосредственно в Донбассе», – отметил экс-министр.

Также Стрелков сказал, что весьма скептически относится к писателю.

«Прилепин написал книгу о Захарченко во время своих, так сказать, боевых действий, в которой не ясно чего больше – скрытого стеба над шефом либо лизания задницы», – добавил Стрелков.

Экс-глава военного ведомства добавил, что Прилепину «на Донбассе делать нечего», его «батальон давно распущен», а «услуги Прилепина в качестве пиарщика там сейчас никому не требуются».

«Я могу очень скептически относиться к Прилепину, но если поставить рядом Прилепина и Пушилина, то плинтус проходит между ними, заметно ниже под Прилепиным и заметно выше над Пушилиным. Поэтому когда такие патентованные дипломированные жулики как Пушилин возглавляют республику, говорить о каком-либо имидже республики просто смешно», – заявил Стрелков.

Ранее Прилепин заявил, что больше не вернется в ополчение ДНР, поскольку республика превратилась в подобие «очередного региона России».