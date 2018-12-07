Ученые выдвинули основную версию происхождения Земли

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэйвисе (США) приблизились к разгадке происхождения Земли, из трех гипотез ученые назвали одну наиболее вероятную.

Ученые придерживаются трех гипотез относительно происхождения Земли. Согласно первой, планета росла и развивалась достаточно быстро (от двух до пяти миллионов лет), получая необходимые для жизни воду и газы из облака, окружающего молодое Солнце. Второе предположение связано с частицами пыли, под облучением Солнца превратившихся в небесные тела – планетезимали. По версии сторонников этой гипотезы, эти тела и стали источником нужных соединений. В третьей теории Земля развивалась медленно, питаясь богатыми водой, кислородом и азотом метеоритами.

Суть экспериментов сводилась к изучению изотопов неона, захваченных мантией Земли во время формирования планеты. Неон – благородный инертный газ, на который, в отличие от водяного пара, углекислого газа или азота, не влияют химические и биологические процессы. Соответственно, он навсегда сохраняет информацию о своем происхождении, приводит слова профессора Суджоя Мукхопадхая РИА «Новости» со ссылкой на портал Phys.org.

В ходе экспериментов исследователи разрушали породы в герметичной камере и анализировали состав газов. В результате они получили соотношение изотопов неона для всех трех гипотез «истории» Земли. Выяснилось, что коэффициент, соответствующий идеи «мантии Земли», выше, чем у «гипотезы планетезималей» и теории «долгого развития».

«Это четкое указание на то, что в глубокой мантии Земли есть небулярный неон. Учитывая, что он является маркером для других газов, необходимые для жизни вещества – водород, вода, углекислый газ и азот - накапливались одновременно», – заключил один из авторов исследования Кертис Уильямс (Curtis Williams, UC Davis).

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ученым удалось раскрыть тайну происхождения животных.