Король Карл III отказался от верховой езды на параде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Карл III больше не будет участвовать в военных парадах верхом, передает ТАСС. The Sunday Times пишет, что во время ближайшего празднования официального дня рождения монарха, которое состоится 14 июня, король вместе с королевой Камиллой проедет на карете от Букингемского дворца к плацу конной гвардии.

В материале газеты отмечается, что причина отказа Карла III от верховой езды – онкологическое заболевание, с которым король борется с начала прошлого года. «Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности», – приводит издание слова источника.

Решение отказаться от традиции «монарха в седле» связано с необходимостью адаптироваться к состоянию здоровья, однако сам Карл III продолжает выполнять большую часть своих публичных функций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, король Карл III назвал папу Франциска символом сострадания. Монарх отметил парадокс человеческой природы в своем недавнем выступлении. Король Карл III перенес визит в Бирмингем из-за побочных эффектов лечения рака.