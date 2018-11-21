Полпред Матовников рассказал, как готовился штурм школы в Беслане

Полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников рассказал о подготовке штурма школы в Беслане и о том, почему его в итоге пришлось начинать раньше, чем планировалось.

«В сентябре 2004-го руководил там группой управления. В момент захвата школы находился в Чечне и первым из «Альфы» прилетел на место трагедии. Создавал оперативный штаб, налаживал взаимодействие с местной властью, милицией, военными», – рассказал он в интервью ТАСС.

По его словам, в результате операции удалось спасти значительную часть заложников, хотя и потери среди мирного населения оказались очень велики.

«Штурм готовились начать в четыре часа дня 3 сентября, но взрывы в спортзале прогремели раньше. Подразделение Сергея Дяченко, которое должно было идти в спортзал, находилось в селении Тарское, в 40 минутах езды от Беслана. Пока добрались, внутри уже полыхало. Подрыв смешал нам карты, план менялся на ходу. Люди, по сути, шли на заклад», – рассказал Матовников.

Он пояснил, что могли погибнуть все. Тот же Дяченко, по словам полпреда, получил ранение – 32 осколка от гранаты Ф-1.

Матовников подтвердил, что по школе стрелял танк.

«В десять часов вечера, когда внутри уже не оставалось заложников. Два боевика окопались в классе труда, сдаваться не собирались, вот по ним и запустили снаряд, чтобы не рисковать спецназом», – рассказал полпред.

«Безумно жаль детей. Незаживающая рана. Я ведь тоже отец двух дочерей и сына», – подытожил он.

Матовников, который является ветераном спецподразделения «Альфа», также рассказал об освобождении заложников в Буденновске и о том, как получил позывной «Чекист».