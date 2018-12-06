Обнародованы подробности последних часов жизни футболиста «Локомотива»

Правоохранительные органы восстановили полную картину последнего дня жизни 18-летнего футболиста молодежного состава «Локомотива» Алексея Ломакина.

Следствию удалось выяснить, что 1 декабря Ломакин из медицинского центра, где проходил реабилитацию, отправился на встречу с друзьями. Там молодые люди распивали спиртные напитки и, по предположению правоохранительных органов, могли принять что-то еще. Ломакин, уточнил источник телеканалу «360», выпил не менее трех бутылок.

После вечеринки Ломакин и приятель вызвали такси. В машине они вели себя агрессивно, и водитель высадил пьяных товарищей на Борисовских Прудах. Знакомый футболиста, не догнав автомобиль, понял, что потерял Алексея, и отправился домой пешком.

Сам же футболист некоторое время побродил по прудам, снял с себя куртку и упал в овраг, где потерял сознание и замерз.

Ранее была опубликована видеозапись последних минут жизни футболиста. Напомним, спортсмен пропал после распития алкоголя со своим приятелем. Позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что он найден мертвым.