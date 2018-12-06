Путин предложил обсудить на ВЕЭС упрощение порядка передвижения граждан

Президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) предложил включить в повестку вопросы упрощения порядка передвижения граждан стран-участниц объединения.

«Российская сторона также предлагает включить в интеграционную повестку вопросы упрощения порядка передвижения граждан, наладить более тесное взаимодействие в области здравоохранения, образования, туризма, спорта и культуры. И, конечно, больше внимания следует уделять межрегиональному сотрудничеству», – отметил президент, передает РИА «Новости».

В саммите принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Соорнбай Жээнбеков, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никола Пашинян.

Затем на заседании в расширенном формате к ним присоединится президент Молдавии Игорь Додон, а также руководители различных министерств и ведомств из стран «пятерки» и Молдавии, которая в мае этого года получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

ЕАЭС является одним из крупнейших экономических объединений с более чем 183 млн потребителей. Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок – со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.