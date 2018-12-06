Медведев рассказал о давлении властей на нефтяников

Российские нефтяные компании посчитали себя обиженными из-за отсутствия ожидаемой прибыли на внутреннем рынке на фоне роста цен на нефть, но важнее, чтобы люди могли расплачиваться за бензин, потому власти надавили на нефтяников, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что «за последний период – за счет роста цен на нефть – наши нефтяные компании посчитали себя обиженными», передает РИА «Новости».

По словам премьер-министра, нефтяники заявляют: «Знаете, мы не получаем на внутреннем рынке столько, сколько рассчитывали получать».

«А им кто-то это обещал?», – добавил премьер.

Медведев подчеркнул, что для властей важнее другое: «чтобы люди могли расплачиваться за бензин».

«Поэтому мы вынуждены были, скажем прямо, надавить на нефтяников, да, и заставить их подписать эти соглашения. Я считаю, что мы поступили правильно», – заявил глава кабмина.

Ранее Минэнерго сообщило о восстановлении уровня прибыльности АЗС.

До этого глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России могут вырасти цены на бензин из-за повышения акцизов.