В Минэнерго заявили о восстановлении уровня прибыльности АЗС

Автозаправочным станциям (АЗС) вновь стало прибыльно продавать бензин на российском рынке из-за снижения цены нефти; в Центральном федеральном округе они получают 4,2 рубля с каждого проданного литра бензина Аи-92, следует из презентации к докладу замминистра энергетики Павла Сорокина.

В презентации указывается, что «при реализации по экспортной альтернативе сегодня складывается маржа в 4,2 рубля за литр», передает ТАСС.

Отмечается, что «изменение налоговых и макро-условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился».

В данный момент «оптово-розничная маржа находится на уровне 2014 года», то есть «ситуация стабилизировалась», сказал Сорокин.

Указывается, что, по данным на 25 ноября, цены на бензин год к году выросли на 10,2% – до 41,72 рубля за литр, цены на зимнее дизельное топливо – на 15,91%, до 46,47 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг днем обновили минимумы с октября 2017 года.

До этого глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России могут вырасти цены на бензин из-за повышения акцизов.