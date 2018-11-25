Кудрин высказался о ценах на бензин и возможности дефолта

В 2019 году в России могут вырасти цены на бензин, это произойдет вследствие повышения акцизов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

«Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин. Новое повышение <…>, конечно, создает новые риски», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава СП подчеркнул, что рыночными методами, исключив жесткое государственное регулирование, возможно сформировать стабильные цены на топливо. Однако для этого нужно поддерживать конкуренцию в сфере компаний нефтепереработки, добавил он.

Кудрин также заявил, что дефолтов в России не ожидается в ближайшие 20 лет. По его словам, российские ценные бумаги по этой причине являются надежным инструментом вложения для населения. «Здесь скорее вопрос не в надежности, а в доходности, но она тоже немалая», – добавил он.

Глава Счетной палаты отметил, что Россия имеет очень высокую долговую устойчивость.

Также Кудрин дал россиянам рекомендации относительно того, в чем следует хранить сбережения. По его словам, если сумма сбережений составляет 1-2 млн рублей, то их стоит хранить в национальной валюте, а если накопления превышают указанную сумму, то целесообразно разделить их на три части и хранить в рублях, евро и долларах.

«Это страхует немножко и от изменения курса, и в какой-то степени евро – это более стабильная валюта. (…) Евро нам сейчас более логично, чем доллар», – сказал Кудрин.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала, почему бензин в России вне зависимости от мировых цен всегда дорожает.