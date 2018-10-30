Почему бензин в России всегда дорожает

В США или в странах Европы стоимость бензина коррелирует с ценами на нефть, в России - нет и по вполне объективным причинам.

Во-первых, в структуре стоимости российского топлива доля самой нефти крайне мала и составляет не более 10%. Львиная доля – около 65% - в конечной цене каждого проданного литра моторного топлива, по данным ФАС, приходится на налоги – НДПИ, НДС, налог на прибыль и акциз. Именн благодаря повышению налогов (в последние годы активно росли акцизы) цены на бензин увеличиваются вне зависимости от нефтяных котировок.

Во-вторых, инфляция в России, как правило, выше, чем в США и ЕС.

В-третьих, мировые цены на нефть все же влияют на цену бензина, но совсем иначе, чем на том же американском рынке. Главное отличие в том, что нефть торгуется в долларах, а бензин в России продается за рубли.

Если посмотреть на ситуацию под углом именно рублевых нефтяных цен (а не долларовых), то становится понятным, почему бензин в России не подешевел, даже когда нефть упала со 110 до 40 долларов за баррель. Падение цен на нефть в долларах, как правило, сопровождается снижением курса рубля к доллару, то есть девальвацией российской валюты. Поэтому рублевая цена нефти либо совсем не снижается, либо делает это в значительно меньшей мере. Это значит, что себестоимость производства бензина в рублях даже когда мировые цены на нефть падают фактически не снижается. Зато она продолжает расти вслед за инфляцией и увеличением налогов.