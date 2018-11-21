Россияне сказали, сколько потратят на празднование Нового года

Россияне в среднем готовы потратить на празднование Нового года 16 тыс. 900 рублей; большая часть средств (47%) уйдет на еду и напитки, выяснила консалтинговая компания Deloitte.

Отмечается, что существенной статьей расходов станут подарки (42%). На развлечения россияне готовы потратить около 11%, передает ТАСС.

Почти треть (29%) россиян рассчитывали потратить более 30% своего новогоднего бюджета во время «черной пятницы», но основная часть респондентов (68%) намерена совершить новогодние покупки после 15 декабря.

Указывается, что в 2017 году бюджет на празднование Нового года был на 4% больше.

Ранее стало известно, что большинство российских работодателей отказались премировать сотрудников к Новому году.