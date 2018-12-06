Большинство работодателей отказались премировать сотрудников к Новому году

Большинство работодателей в России (58%) не планируют выдавать премии сотрудникам по итогам работы за год, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

В сообщении указывается, что «58% работодателей не будут премировать сотрудников по итогам 2018 года», передает ТАСС.

При этом «24% респондентов ответили, что намерены премировать некоторые категории сотрудников. Премировать всех сотрудников собираются только 18% компаний.

Самыми щедрыми на новогодние премии оказались работодатели из сферы IT и образования, а самыми скупыми – из сфер строительства и недвижимости.

Исследование проводилось на основе опроса 300 работодателей из всех регионов России в ноябре 2018 года.