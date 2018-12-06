Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 14 копеек – до 66,71 рубля, курс евро поднялся на 4 копейки и составил 75,57 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 61,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».