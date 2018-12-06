Ребенок погиб в стиральной машине на Камчатке

На Камчатке мальчик погиб от удушья в стиральной машине; отмечается, что его семья не стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, однако ребенок учился на дому, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктор Тюменцев.

Инцидент, о котором сообщается в четверг, произошел вечером во вторник, 4 декабря, передает РИА «Новости».

Ребенок находился дома один, дверь была закрыта изнутри. Отец мальчика находился в командировке за пределами Камчатского края, мать была на работе.

Отмечается, что следов, свидетельствующих о насильственной смерти, не обнаружено, смерть мальчика наступила от удушья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Тюменцев сообщил, что уже связался с комиссией по делам несовершеннолетних и выяснил, что «семья не попадала в сферу субъектов профилактики, показаний к этому не было».

«Мать воспитывала ребенка одна, отец с ними не живет, второй ребенок учится за пределами Камчатки», – добавил он.

При этом погибший мальчик «по решению медико-педагогической комиссии обучался по отдельной программе на дому, в школе он бывал на отдельных предметах».

Уполномоченный по правам ребенка планирует «побывать в школе, узнать, как там была организована его учеба».

«Я пока не вижу, за что тут кого-то надо привлекать к ответственности. Тем не менее, я провожу свою независимую оценку ситуации», – сказал омбудсмен.

Напомним, в июне сообщалось, что производитель согласился изменить конструкцию стиральных машин после того, как в одной из них в Магадане задохнулась пятилетняя девочка.