Из-за гибели ребенка решено изменить конструкцию стиральных машин

Производитель согласился изменить конструкцию стиральных машин после того, как в одной из них в Магадане задохнулась пятилетняя девочка.

В Магадане завершено расследование уголовного дела о гибели пятилетней девочки, сообщает управление СК по Магаданской области.

Следствие установило, что в ноябре 2017 года родственники оставили ребенка одного в квартире, а вернувшись, обнаружили девочку мертвой в запертой стиральной машине. Выяснилось, что ни родственники не могли быть причастны к ее гибели, ни посторонние лица не могли проникнуть в квартиру.

«При отработке выдвинутых версий следствием приняты во внимание выводы судебной медицинской экспертизы, согласно которым, смерть ребенка наступила от асфиксии, каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственные действия, не имеется. Кроме того, оценены заключения дактилоскопической и молекулярно-генетической судебных экспертиз», – сообщает управление СК.

В итоге следствие пришло к выводу, что произошел несчастный случай – «девочка во время игры самостоятельно закрылась в стиральной машине». Следственный эксперимент подтвердил, что ребенок может самостоятельно забраться в стиральную машину и закрыться изнутри.

Следствие направило представление руководству фирмы-производителя стиральных машин об устранении причин и условий, способствующих подобным случаям. «Руководство концерна сообщило о принятом решении внести в текущем году конструктивные изменения в механизм открывания дверей стиральных машин, которые позволят, при необходимости, открыть их изнутри», – сообщили в управлении СК.

Отмечается, что уголовное дело о причинении смерти по неосторожности прекращено, однако в отдельное производство выделены материалы по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, так как ребенок оставался один в течение шести часов.