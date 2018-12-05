Киев предложил Москве обмен заключенными

Украинские власти предлагают Москве произвести обмен заключенными – 89 россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, на 42 украинцев, содержащихся в России, заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

Обсуждение инцидента в Керченском проливе состоялось в Минске на очередном раунде переговоров по урегулированию в Донбассе. Марчук заявил, что на переговорах внесли предложение по обмену заключенными, передает РИА «Новости».

«Мы считаем, мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинцев», – сказал Марчук.

По его словам, если Россия согласится, то можно обменять еще 66 россиян на 19 украинцев.

«Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена», – сказал он.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности Киева к обмену задержанных в Черном море украинских моряков на кого-то из 300 с лишним осужденных на Украине за «антигосударственную деятельность». Президент России Владимир Путин заметил, что вопрос об обмене Киевом пока не поднимался, но говорить о нем рано до тех пор, пока не закончится следствие.

Украина называет задержанных Россией моряков военнопленными, однако они таковыми не являются.

Ранее Украина уже заявляла о готовности к обмену 20 россиян на украинцев – в первую очередь, осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова и его сообщника Александра Кольченко, а также пленных в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему, в частности, обмен Сенцова невозможен.

В Донбассе Украина неоднократно срывала обмен пленными между Киевом и донбасскими республиками. В декабре прошлого года крупный обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском все-таки состоялся: ДНР передала 58 пленных, а получила 165, ЛНР отдала 16 человек, а вернула 74. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, даже в этой ситуации Киев не выполнил своих обязательств полностью.