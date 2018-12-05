Сбежавший с оружием охранник найден мертвым

В Подмосковье при задержании покончил с собой сотрудник охраны Юрий Петров. Накануне мужчина самовольно покинул пост с оружием со стратегического объекта во Владимирской области.

По данным Ren TV, мужчина похитил 800 тысяч рублей и ружье в Раменском районе Подмосковья. Он скрылся со своего поста в Муроме Владимирской области на автомобиле ВАЗ-2108.

Петров признался журналистам, что у него накопилось много долгов, поэтому он решился на дезертирство.

«Сначала Петров намеревался сдаваться правоохранителям. Однако в последний момент совершил страшный шаг», – отмечает источник.

Сотрудник ведомственной охраны, 61-летний Юрий Петров, найден мертвым в лесном массиве рядом с городом Гжель в Подмосковье, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Уточняется, что рядом с ним было обнаружено табельное оружие.

Ранее сообщалось, что Петров планировал сдаться.