Украинские власти пообещали морякам-нарушителям крупную сумму денег

Кабмин Украины решил выплатить по 100 тыс. гривен (порядка 3,5 тыс. долларов) украинским морякам, задержанным в ходе инцидента в Керченском проливе.

«Сегодня кабмин принял постановление о выплате военнопленным, которые были захвачены Российской Федерацией после происшествий в Черном море», – сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает «Интерфакс».

Оборонное ведомство страны предоставит точный список задержанных, после чего их родственникам или законным представителям поступят средства.

На Украине ввели военное положение после того, как 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил пересекли государственную границу России и были задержаны российскими пограничниками.

Позднее задержанным украинским военным предъявили обвинение.