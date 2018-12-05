Генштаб заявил о попытках США дискредитировать Россию

Вашингтон пытается сохранить доминирующую роль в мире и исключить другие страны из конкурентной борьбы, в частности Россию, против которой применяются комплексные меры по сдерживанию, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Одним из основных деструктивных факторов, осложняющих международную обстановку, является деятельность Соединенных Штатов Америки, направленная на удержание своей доминирующей роли в мире и исключение других стран из конкурентной борьбы. Именно в этих целях Вашингтон и его союзники принимают комплексные согласованные меры по сдерживанию России и дискредитации ее роли в международных делах», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Герасимова, прикрываясь якобы возрастающей угрозой со стороны России, НАТО наращивает военное присутствие у границ нашей страны. В восточноевропейских государствах увеличивается количество сил первоочередного задействования, строятся элементы ПРО, подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных военных перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества, добавил генерал.

Он также отметил, что США обладают возможностью в кратчайшие сроки нарастить свой ядерный ударный потенциал более чем на 1200 ядерных зарядов.

«К сожалению, наши американские партнеры для выхода на установленные Договором (СНВ-3) количественные параметры на протяжении двух лет осуществляли переоборудование части своих стратегических наступательных средств (по четыре пусковые установки на каждой из 14 подводных лодок типа «Огайо» и 41 ТБ (тактический бомбардировщик) В-52Н) и в одностороннем порядке исключили их из учета по Договору. Это дает им возможность в кратчайшие сроки нарастить потенциал своих стратегических наступательных сил и увеличить количество боезарядов более чем на 1200 единиц», – сказал Герасимов.

«В этих условиях нами принимаются все необходимые ответные меры для обеспечения военной безопасности государства. При этом мы не увеличиваем численность Вооруженных сил и не ввязываемся в разорительную гонку вооружений», - подчеркнул начальник Генштаба, отметив, что финансирование российской армии в последние годы остается на уровне 50 млрд долларов и имеет тенденцию к снижению.

Герасимов сообщил, что Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Герасимов назвал заявление президента США Дональда Трампа о намерении США выйти из Договора о РСМД опасным шагом, который способен «негативно повлиять не только на Европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом».

В то же время генерал отметил, что страны, разместившие на своей территории американские ракетные комплексы, станут целями поражения для России в случае выхода США из ДРСМД.

Одновременно, по словам Герасимова, Россия надеется на возобновление диалога с США по продлению Договора СНВ-3.

Во вторник США поставили России ультиматум по ракетному договору. Москва отвергла претензии Вашингтона по ДРСМД. В Совфеде предупредили о готовности России ответить на выход США из ракетного договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД.