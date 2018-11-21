В Госдуме отреагировали на ЧП со сгоревшим приютом для животных

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал газете ВЗГЛЯД, кто мог стоять за поджогом приюта для бездомных животных в Москве и назвал главную проблему таких организаций в России.

«Если этот приют носит частный характер, то его нетрудно перевести в легальную сферу. У меня есть два подшефных приюта в Челябинской области, я хорошо понимаю: если есть документы на землю, все необходимые разрешения, то сделать это (легализовать приют для бездомных животных – прим. ВЗГЛЯД) можно. Мы обязательно сделаем запросы от комитетов в правоохранительные органы, чтобы работа следователей была проведена максимально тщательно», – заявил Бурматов.

По словам парламентария, в первую очередь, важно найти виновных в пожаре, а потом уже разбираться с тем, легальный был приют или нет.

«Если был поджог, то это уголовное преступление, а остальные вопросы можно решить потом. Людей, заинтересованных в гибели животных и уничтожении приюта, потенциально много, начиная с догхантеров, заканчивая теми, кто на этом может зарабатывать. Иногда волонтеры, создавая приюты, переходят дорогу серьезным дельцам. Муниципальные контракты (по отлову безнадзорных животных) исчисляются сотнями миллионов рублей иногда», – подчеркнул собеседник.

Бурматов отметил, что главная проблема приютов для бездомных животных в России состоит в том, что волонтеры не могут выпускать подопечных в естественную среду обитания.

«Животные или должны пожизненно содержаться в приютах, на что ни у кого нет денег, или пристраиваться в добрые руки, либо придется их усыплять. Практики пристраивать животных у нас нет, чаще домашних питомцев покупают, а усыплять не дают зоозащитники», – описал сложившуюся ситуацию Бурматов.

Напомним, в московском приюте для животных «Счастливый друг» произошел пожар, были спасены порядка 20 содержавшихся там собак, но около 40 животных погибли. Причиной пожара в московском приюте для животных мог стать поджог.