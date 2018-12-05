Причиной пожара в московском приюте для животных мог стать поджог

Причиной пожара в приюте для бездомных животных «Счастливый друг» в Москве мог стать поджог, сообщили в экстренных службах.

«Предварительная причина – поджог, сожгли», – сказал РИА «Новости» источник.

Сотрудники приюта также полагают, что это был поджог.

«Сегодня наш приют на Мневниках подожгли», – говорится в сообщении приюта в Instagram.

Также работники приюта говорят, что в результате пожара «сгорело все», все люди живы, есть погибшие животные, но многих удалось спасти. На месте все еще работают «специалисты всех служб».

По данным источника РИА «Новости», во время пожара сгорели около 30 бездомных собак и кроликов.



В то же время представитель экстренных служб предположил, что приют не был официально оформлен.



«По предварительным данным, приют нелегальный, обстоятельства выясняются», – сказал он.

Напомним, в московском приюте для животных «Счастливый друг» произошел пожар, были спасены не менее 20 содержавшихся там собак.