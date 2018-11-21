Россияне оценили действия пограничников во время инцидента в Керченском проливе

Большинство россиян считают правильными действия пограничников в отношении украинских моряков в ходе инцидента Керченском проливе, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

О конфликте в Керченском проливе знают 87% опрошенных, сообщает ВЦИОМ о результатах опроса.

Подавляющее большинство из них – 93% – считают, что действия российских пограничников были правильными.

Участники опроса полагают, что инцидент стал результатом спланированной провокации со стороны украинских властей – такого мнения придерживаются 79% респондентов.

При этом 30% считают, что провокация была вызвана желанием президента Украины Петра Порошенко удержать власть в своих руках, 19% – стремлением развязать войну между Россией и Украиной, 17% – планами Украины вновь объявить о российской агрессии.

Только 7% респондентов считают, что украинские власти не пытались спровоцировать конфликтную ситуацию.



«Инцидент в Керченском проливе однозначно воспринят россиянами как сознательная провокация украинских властей, предпринятая ими с целью патриотической мобилизации вокруг президента Порошенко. Альтернативные трактовки, обвиняющие Россию в «агрессивном поведении», поддержки у наших граждан не получили», – прокомментировал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Ранее в среду российские сенаторы приняли заявление, в котором призвали парламенты стран – участниц СБ ООН и ОБСЕ осудить провокации Киева в отношении Москвы.

Напомним, на Украине ввели военное положение после того, как 25 ноября корабли ВМС Украины пересекли российскую границу и были задержаны российскими пограничниками.