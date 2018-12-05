Совфед призвал парламенты стран СБ ООН и ОБСЕ осудить провокации Киева

Российские сенаторы приняли заявление, в котором призвали парламенты стран-участниц СБ ООН и ОБСЕ осудить провокации Киева в отношении Москвы.

«Совет Федерации обращается к парламентам иностранных государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, ОБСЕ, и прежде всего к парламентам Германии и Франции – государств-участников «нормандской четверки», решительно осудить противоправные действия Украины в районе Керченского пролива, а также последовавшие за ними решения украинских властей о введении военного положения на территории Украины и об ограничении на въезд на территорию Украины для мужчин – граждан РФ от 16 до 60 лет», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

В Совфеде считают, что решение западных стран попустительствовать провокациям Украины ведет к непоправимым последствиям.

Во вторник российские парламентарии на пленарном заседании во вторник приняли заявление с призывом к международным парламентским организациям осудить провокации со стороны Украины, в том числе в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Напомним, на Украине ввели военное положение после того, как 25 ноября корабли ВМС Украины пересекли российскую границу и были задержаны российскими пограничниками.