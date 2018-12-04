Госдума призвала осудить провокации Киева

Российские парламентарии на пленарном заседании во вторник приняли заявление с призывом к международным парламентским организациям осудить провокации со стороны Украины, в том числе в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Текст заявления на прошлой неделе подготовили думские комитеты по международным делам и по делам СНГ, передает РИА «Новости».

«Депутаты Государственной думы… обращаются к своим коллегам в парламентах государств мира, международных парламентских организациях в связи с непрекращающимися провокационными действиями украинских властей, подталкиваемых их западными покровителями к эскалации напряженности в интересах, весьма далеких от интересов мира и стабильности в Европе», – говорится проекте заявления.

По мнению депутатов, очередным проявлением подобной политики украинского президента Петра Порошенко стал инцидент в Керченском проливе.

«Только благодаря высокому профессионализму российских пограничных и военных служб, которые, действуя в полном соответствии с законодательством и международным правом, вынуждены были применить силовое предупреждение для устранения угрозы суверенитету Российской Федерации, удалось предотвратить человеческие жертвы и другие тяжкие последствия. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – говорится в тексте.

Депутаты подчеркивают, что истинные цели провокации Украины в Керченском проливе стали понятны после введения военного положения в тех областях, где у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки. «Порошенко наглядно демонстрирует стремление любой ценой удержаться у власти, даже за счет угрозы развязывания полномасштабной войны. Одновременно он пытается получить по сути диктаторские полномочия в наиболее промышленно развитых регионах страны, пострадавших от экономической и социальной деградации во время его правления», – говорится в документе.

Возмущение у российских парламентариев вызывает также новая волна нападений национал-радикалов на дипломатические представительства России на Украине, инспирированных этой провокацией. Отмечается, что Украина в очередной раз расписалась в неуважении норм и принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в том, что касается неприкосновенности посольства и генеральных консульств России. В этом же ряду находятся участившиеся в последнее время нападения на российских грузоперевозчиков и офисы российских компаний на территории страны.

Напомним, на Украине ввели военное положение после того, как 25 ноября корабли ВМС Украины пересекли российскую границу и были задержаны российскими пограничниками.