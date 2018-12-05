На Украине хотят ввести наказание за пропаганду «русского мира»

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предложил ввести уголовную ответственность за признание «русского мира» и отрицание «агрессии России».

«Мы должны для защиты информационного пространства, национальных интересов и украинской государственности применять уголовную ответственность за признание и пропаганду «русского мира», за оскорбление революции достоинства», – цитирует РИА «Новости» выступление Шкиряка в эфире телеканала «Прямой».

Он также отметил, что наказание нужно ввести и за пропаганду и непризнание «агрессии России против Украины».

В начале октября в Верховную раду вносили законопроект о запрете на Украине «идеологии «русского мира». Но депутаты голосовали против включения его в повестку заседания.