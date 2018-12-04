На девяти московских вокзалах началась эвакуация

После анонимного сообщения об угрозе взрыва на девяти московских вокзалах начались проверки и эвакуация.

Со всех девяти вокзалов начали эвакуировать людей, сообщает «Интерфакс». Агентство отмечает, что официальная информация на этот счет отсутствует.

По данным источника ТАСС из правоохранительных органов, кинологи проверяют вокзалы столицы.

«Последовательно кинологи проверяют девять железнодорожных столичных вокзалов: Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский», – говорится в сообщении.

Этот же источник утверждает, что анонимные звонки никак не повлияли на движение поездов дальнего и пригородного сообщения.

Все звонки с сообщениями о заминированных вокзалах поступали из-за рубежа, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.