МВД предложило способ повысить эффективность борьбы с преступностью

МВД разработало поправки в закон «О полиции», оптимизирующие права и обязанности полицейских, в ведомстве заявляют, что эти уточнения должны повысить эффективность борьбы с преступностью.

«Усиливаются правовые гарантии защиты прав и законных интересов граждан, совершенствуется практическая деятельность органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также иных правонарушений, уточняются и детализируются обязанности и права сотрудников полиции, из отраслевого законодательства исключаются нормы, имеющие неопределенный характер», – говорится в тексте законопроекта, передает РИА «Новости».

Авторы поправок добавляют, что анализ правоприменительной практики в законодательном обеспечении деятельности полиции выявил недостатки, препятствующие эффективному исполнению обязанностей по защите граждан и общества от преступности.

Других подробностей в проекте не приводится. Поправки будут проходить общественное обсуждение до 18 декабря.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, пояснил, что законопроект будет направлен в том числе на общее улучшение правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств.

Ранее МВД разработало проект приказа, снижающий нагрузку на участковых полицейских и оптимизирующий их работу.