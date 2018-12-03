МВД решило снизить нагрузку на участковых

МВД разработало проект приказа, согласно которому обязанности участковых будут ограничены для оптимизации их работы.

Такое решение связано с повышенной нагрузкой полицейских и задачами, которые приходится выполнять вне территории своих участков, что провоцирует отток кадров, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект приказа.

Министерство внутренних дел предлагает снять с участковых проверку заявлений, касающихся экономических, тяжких и особо тяжких преступлений. Также указ предусматривает замену бумажной отчетности на электронную.

Отмечается, что подготовительные меры нужно закончить к апрелю 2019 года.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что с начала 2018 года после жалоб граждан из МВД уволили 300 сотрудников, 65 из них – за утрату доверия.