Названо число уволенных с начала года из-за жалоб сотрудников МВД

В 2018 году после жалоб граждан из МВД уволили 300 сотрудников, 65 из них – за утрату доверия, заявил глава МВД Владимир Колокольцев в эфире канала «Россия-24».

Колокольцев сообщил, что с начала 2018 года «поступило 45 тыс. сигналов от наших граждан в отношении тех или иных предосудительных действий сотрудников правоохранительных органов внутренних дел, у нас в этом угоду уволено 300 человек, 65 – за утрату доверия», передает РИА «Новости».

Он отметил, что дело полковника Дмитрия Захарченко нанесло сильный урон имиджу МВД, но большинство случаев коррупции в ведомстве выявляются силами сотрудников собственной безопасности.

Также глава МВД сообщил, что за последние годы в России количество разбойных нападений сократилось в два раза, количество убийств – на 27%.

«Ежегодно мы наблюдаем твердую динамику сокращения квартирных краж, хищений автотранспортных средств, на 7% сократилась уличная преступность», – сказал Колокольцев.

При этом он указал на то, что МВД беспокоит увеличение страховых видов мошенничества и увеличение мошенничества с использованием платежных карт.

В данный момент перед ведомством также стоит задача снизить смертность на дорогах в 3,5 раза к 2024 году в соответствии с майским суперуказом президента России Владимира Путина.

Ранее Колокольцев сообщал, что численность личного состава МВД сократилась на 500 тыс. с 2011 года.