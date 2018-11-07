В России резко сократилось число убийств

За последние пять лет в России число убийств сократилось более чем на четверть – на 27%, а грабежей и разбойных нападений – почти на 50%, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«В последние годы наблюдается снижение уровня преступности, в том числе по тяжким видам», – отметил он в интервью «Аргументам и фактам».

Министр добавил, что также стало меньше квартирных краж и угонов автомобилей.

Он также отметил, что в настоящее время в России 895 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел. «С 2011 года, когда милиция реформировалась в полицию, численность личного состава МВД сократилась на 500 тыс.», – сообщил Колокольцев.