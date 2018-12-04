Индия заявила о желании расширять энергетическое сотрудничество с Россией

Индия заявила о необходимости укрепления энергетического сотрудничества с Россией, в частности, из-за возобновленных нефтяных санкций США против Ирана, заявил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

«Мы намерены расширять наше сотрудничество с Россией в энергетике. И мы уже движемся в этом направлении. Одни из самых крупных зарубежных инвестиций Индии идут как раз в энергетический сектор России. Точно также Россия вложила большие деньги в энергетический сектор Индии», – сказал в интервью «РИА Новости» посол.

Он добавил, что Индия и Россия сейчас рассматривают вопрос углубления сотрудничества в энергетике.

«На мой взгляд, в отношении того, что случится с санкциями против Ирана, Индия будет увеличивать энергетическое сотрудничество с Россией. Мы также считаем, что Россия играет очень важную роль в стабилизации глобального рынка нефти... Мы очень ценим роль России в том, чтобы волатильность цен на нефть была сведена к минимуму. Как я уже объяснял, у Индии очень высокие потребности в нефти, мы зависим от внешних поставок и ценовые флуктуации, ценовая волатильность в нефтяном секторе негативно влияют на Индию. Мы как крупный потребитель заинтересованы в стабильных и доступных ценах на нефть», – добавил дипломат.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что президент США Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на действие ядерного соглашения. 8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Тегераном по ядерной программе и заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутого соглашения.