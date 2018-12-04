В Роскосмосе подтвердили переименование ракеты «Союз-5»

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получит название «Иртыш», сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«Мы вступаем в серию сложнейших испытаний новых средств выведения – «Ангара», средняя ракета «Союз-5» («Иртыш»), а также в разработку ракеты сверхтяжелого класса», – сказал Устименко в интервью РИА «Новости».

В ноябре стало известно о том, что ракету-носитель «Союз-5» планируют назвать в честь реки Иртыш, протекающей в Китае, Казахстане и России.

В 2016 году Дмитрий Рогозин, будучи вице-премьером, говорил, что разгонные блоки назовут в честь рек на европейской части страны, а ракеты-носители получат наименования рек Сибири и Дальнего Востока.