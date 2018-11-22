Стало известно новое название для ракеты-носителя «Союз-5»

Ракета-носитель «Союз-5» может получить новое название, ее планируется переименовать в «Иртыш», сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

«Рассматривается возможность переименования ракеты-носителя «Союз-5» в честь реки Иртыш. Необходимые документы по переименованию подготовлены, но пока не подписаны», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Другой источник агентства также подтвердил эти сведения. В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что не обладают такой информацией.

В 2016 году Дмитрий Рогозин, будучи вице-премьером, сообщил, что разгонные блоки назовут в честь рек на европейской части страны, а ракеты-носители получат наименования рек Сибири и Дальнего Востока.

В честь реки Ангара назвали целое семейство ракет, в честь Волги назван разгонный блок для ракеты «Союз-2».

Ранее несколько новейших российских единиц оружия получили названия по результатам голосования на сайте Минобороны.