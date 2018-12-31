Патриарх Кирилл в Новый год пожалел украинцев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл понедельник совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя, попросив собравшихся молиться о разрешении церковного кризиса на Украине.

«Когда мы желаем друг другу нового счастья в новом году, обычно это значит, что мы желаем добра, желаем, чтобы было меньше греха в нашей жизни, меньше обмана, злобы, чтобы изменился разум человеческий, чтобы менялись человеческие сердца, чтобы мы делали добрые дела. Это и есть возможность быть счастливым, потому что счастье и добро – это синонимы. Не бывает счастья там, где зло и обман, это очень важно понять», – приводит его слова РИА «Новости».

Собравшимся в кафедральном соборе он пожелал «иметь силы совершать добро» и распространять его вокруг себя, не поддаваться на ложь и верить в счастье.

«Другого пути сделать мир счастливым не существует. Мы знаем, что за это брались многие политики, как предлагались разные прожекты переустройства жизни, как уверяли целые поколения, что следует вот только что-то поправить, и непременно настанет особая эпоха глобального счастья. И никогда это не осуществлялось, не с той стороны подходили», – отметил патриарх.

Особенно он попросил молиться о «братьях и сестрах Русской церкви на Украине», которые сегодня проходят через тяжелой период своей новейшей истории.

«Будем надеяться, что все неустройства и весь этот беспорядок пройдут и никакие силы не разрушат духовное единство украинского народа, не разрушат православную Церковь, несущую спасение людям. Нет такой власти ни у кого из мирских владык. А Господь, верим, в ответ на наши молитвы поддержит наших украинских братьев и сестер», – заключил патриарх.

Напомним,

В Киеве 15 состоялся «объединительный собор» в Киеве, в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. По итогам было объявлено о создании «новой церкви» на Украине.

После этого Верховная рада Украины приняла законопроект, который фактически лишает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее названия. В РПЦ сочли принятие Радой данного законопроекта примером неприкрытой дискриминации и нарушения религиозной свободы. УПЦ отказалась менять название.