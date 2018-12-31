Режим ЧС ввели во всей Челябинской области после взрыва газа в Магнитогорске

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в понедельник на территории всей Челябинской области после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщил губернатор региона Борис Дубровский.

В постановлении главы региона говорится, что 31 декабря с 8.00 в Челябинской области вводится «режим чрезвычайной ситуации регионального характера», передает ТАСС.

Тем временем пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов заявил в эфире телеканала «Россия-24», что на месте ЧП «продолжаются спасательные работы», которые осложняют «угроза возможного дальнейшего обрушения здания» и «низкая температура воздуха».

В данный момент «участники работ посменно разбирают завалы, на месте работают прибывшие кинологические расчеты.

Напомним, 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа; сообщалось о четырех погибших. Жителей многоэтажки также предупредили о возможности новых обрушений.

В Сети появилось видео момента взрыва газа в Магнитогорске.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство «окажет всю необходимую помощь» пострадавшим.

Тем временем украинские СМИ начали распространять фейки о данном инциденте.