Лукашенко заявил Путину о состоявшемся союзе народов России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину с Новым годом и Рождеством заявил, что союз двух народов состоялся, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

«В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату – двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Республика Белоруссия и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся», – приводит ТАСС текст поздравления Лукашенко.

Отмечается, что дальнейшая кропотливая работа в рамках Союзного государства по соблюдению национальных интересов России и Белоруссии, основанная на уважении и доверии, придаст развитию двусторонних отношений серьезный импульс.

«Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории», – отметил Лукашенко.

Ранее Путин также направил Лукашенко новогоднее поздравление, в котором отметил плодотворное сотрудничество двух стран.