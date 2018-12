В США кибератака на типографию остановила печать ведущих газет

Взлом компьютерной системы типографии в Лос-Анджелесе привел к остановке печати ведущих изданий, включая Los Angeles Times, The Wall Street Journal и The New York Times, сообщает Associated Press.

На типографии, которая принадлежит Los Angeles Times, сообщается, что речь о «предполагаемой атаке с помощью вредоносного программного обеспечения», передает ТАСС.

Технические специалисты пытаются решить проблему, однако уже известно, что печатные версии популярных американских газет получат не все подписчики.

Тираж Los Angeles Times, по оценкам ряда профильных ассоциаций, в последние несколько лет составлял от 450 тыс. до 650 тыс. экземпляров. Согласно подсчетам аналитиков компании ComScore, которая занимается маркетинговыми исследованиями в области медиаиндустрии, в декабре 2017 года в интернете публикации Los Angeles Times прочитали около 31,6 млн человек.

