Хакеры «захватили» системы вооружений Пентагона при проверке кибербезопасности

Пентагон провалил испытания кибербезопасности, говорится в докладе главного контрольно-бюджетного управления при правительстве США (GAO).

Испытавалась кибербезопасность крупных систем вооружений, разрабатываемых военым ведомством США. При этом «испытатели, которые изображали роль противника», сравнительно легко взяли под контроль данные системы, причем «действовали в основном незаметно».

Как передает РИА «Новости», предполагаемые траты Пентагона на принятые в разработку и производство системы вооружений составят примерно 1,7 трлн долларов.

Проверка выявила «критичные киберуязвимости», хотя руководство программ считало, что их системы находятся в безопасности, игнорируя результаты испытаний.

Успех хакеров отчасти объясняется «плохим обращением с паролями и незашифрованными коммуникациями».

Учитывая ограниченность проверки, наверняка остались невыявленные уязвимости, сказагно в докладе.

Министерству обороны США рекомендовано «продолжать реализовывать инициативы» в области кибербезопасности.

«В связи с нехваткой внимания к теме (кибербезопасности), Минобороны, по всей видимости, располагает целым поколением систем вооружений, которые были разработаны и произведены без адекватного осмысления вопросов кибербезопасности», – приводит «Интерфакс» текст доклада.

В 2012–2017 годах уязвимости «периодически» находили «почти во всех» разрабатываемых системах вооружений.