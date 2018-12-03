Кашпировский собрался отсудить у ВГТРК 1 млн рублей

Бывший телеведущий Анатолий Кашпировский подал иск о защите деловой репутации в Останкинский районный суд Москвы с требованием взыскать с ВГТРК 1 млн рублей, сообщила помощник судьи Русала Гусейнова.

Пресс-секретарь суда Анна Селиванова, ссылаясь на исковое заявление, уточнила, что претензии Кашпировского вызвали высказывания журналистов Александра Невзорова и Александра Гурнова в программе «Андрей Малахов Прямой эфир», вышедшей в эфир в октябре 2017 года, сообщает RNS.

«В иске Кашпировский утверждает, что Невзоров назвал его жуликом, а Гурнов – мошенником», – сообщила Селиванова.

С точки зрения истца, программа была показана не в прямом эфире, поэтому у ответчика была возможность скорректировать ее содержимое.

В итоге Кашпировский подал иск «о защите деловой репутации», попросил суд признать не соответствующими действительности сведения, распространенные в программе, а также потребовал от ВГТРК 1 млн рублей «в качестве компенсации морального вреда», сообщила Гусейнова.

Напомним, в 2011 году Кашпировский отсудил у ВГТРК и главного психиатра Минобороны 200 тыс. рублей. Однако вскоре Мосгорсуд отменил решение по делу Кашпировского и ВГТРК.