В Подмосковье неизвестный напал с ножом на основателя движения против рабства

Неизвестный напал с ножом на основателя общественного волонтерского движения против рабства «Альтернатива» Олега Мельникова. Пострадавший связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

«Накануне вечером, когда Олег Мельников возвращался домой на такси, около подъезда его встретил неизвестный мужчина, и попросил закурить. Он задал ещё пару вопросов, после чего Олег отвернулся, чтобы отправиться домой. Неизвестный нанес ему три удара ножом и скрылся», – сообщается на странице организации в «ВКонтакте».

Представители организации отмечают, что мужчину не удалось опознать, поскольку он был в капюшоне, лицо скрывал шарф.

«Я думаю, что этот человек ждал именно меня и знал, где я живу. Он обратился ко мне несколько раз, чтобы убедиться, что я тот, кто ему нужен», – отметил пострадавший.

Мельников заявил, что нападение может быть связано с его общественной деятельностью. На это косвенно указывает то, что злоумышленник только нанес ранения и не ограбил свою жертву, сообщает телеканал «360».

Вечером 1 декабря в московском метро на женщину напали с ножом.