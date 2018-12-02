В московском метро на женщину напали с ножом

На станции «Лубянка» московского метрополитена неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся, она попала в реанимацию, сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД.

«Инцидент произошел вечером 1 декабря. На станции метро «Лубянка» неизвестный нанес множественные проникающие колото-резаные ранения живота, головы, лица и конечностей женщине 1982 года рождения, неработающей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

По словам представителя ведомства, пострадавшая госпитализирована в реанимацию одной из столичных больниц.

Возбуждено дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вредя здоровью».